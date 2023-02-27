Hatay'da narenciye soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki plastik kasaların da bulunduğu narenciye soğuk hava deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay
Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki narenciye soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor https://t.co/cqK2idMcGr pic.twitter.com/n8lvlLTkNt— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 27, 2023
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
İçerisinde plastik kasaların da bulunduğu depodaki yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri müdahale etti.
Arazöz ve iş makinelerinin de söndürme çalışmalarında kullanıldığı yangın, kontrol altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.