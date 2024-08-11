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Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan kontrol altına alındı.

Halis Kalkan  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Halis Kalkan/AA

Hatay

Yenişehir Mahallesi'nde bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için önlem alırken, 8 itfaiye aracı, 1 arazöz, 2 su tankeri ve 2 kepçe ile alevlere müdahale edildi.

Yangın yerine yakın bazı konteynerler iş makineleriyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

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