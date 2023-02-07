Hatay'da Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir kişiyi enkazdan kurtardı
Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Hatay'da depremden 37 saat sonra 24 yaşındaki Kerimcan Biter'i enkazdan sağ olarak kurtardı.
Konya
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ekiplerin çalışması sonucu Biter'in kurtarılma haberini sosyal medya hesabından "Ekiplerimiz Kerimcan'ı kurtardı. Hamdolsun." paylaşımıyla duyurdu.
Depremden bir kişiyi daha sağ olarak kurtaran ekipler, çalışmalarına devam ediyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 1259 personel Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.
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