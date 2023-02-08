Hatay'da itfaiye ekipleri 50 yaşındaki kişiyi depremin 57. saatinde kurtardı
Hatay'da enkaz altında kalan 50 yaşındaki kişi, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince depremden 57 saat sonra çıkarıldı.
Antalya
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, enkaz altında kalan 50 yaşındaki Muhammet Seyit'e ulaştı.
Seyit, depremin 57'inci saatinde enkazdan çıkarıldı.
Sağlık ekibine teslim edilen Seyit, hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.