Dolar
18.83
Euro
20.18
Altın
1,870.76
ETH/USDT
1,657.10
BTC/USDT
22,905.00
BIST 100
4,186.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'da itfaiye ekipleri 50 yaşındaki kişiyi depremin 57. saatinde kurtardı

Hatay'da enkaz altında kalan 50 yaşındaki kişi, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince depremden 57 saat sonra çıkarıldı.

Süleyman Elçin   | 08.02.2023
Hatay'da itfaiye ekipleri 50 yaşındaki kişiyi depremin 57. saatinde kurtardı

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, enkaz altında kalan 50 yaşındaki Muhammet Seyit'e ulaştı.

Seyit, depremin 57'inci saatinde enkazdan çıkarıldı.

Sağlık ekibine teslim edilen Seyit, hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özer: Depremden etkilenen 10 ilimizdeki öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an itibarıyla Hatay'ımızda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, 156 Macar uzmanın deprem bölgelerinde görev alacağını söyledi
Cumhurbaşkanlığına ait uçak madencileri deprem bölgesine götürmek için havalandı
SunExpress, deprem bölgesi kalkış ve varışlı uçuşlarını ücretsiz yaptı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an itibarıyla Hatay'ımızda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an itibarıyla Hatay'ımızda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor

Bodrum'daki oteller depremzedeler için hazırlanıyor

Fransa, Türkiye'de deprem bölgesinde çok amaçlı sahra hastanesi kuracak

Adıyaman'daki enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı

Adıyaman'daki enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı
Refakatçisi olmayan depremzede çocukların teslim edileceği yer ve irtibat numaraları paylaşıldı

Refakatçisi olmayan depremzede çocukların teslim edileceği yer ve irtibat numaraları paylaşıldı
7 yaşındaki çocuk Kahramanmaraş'ta enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı

7 yaşındaki çocuk Kahramanmaraş'ta enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet