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Hatay'da depremin 37. saatinde 6 yaşındaki Enes enkazdan kurtarıldı. VTR
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Hatay'da ikisi çocuk 6 kişi maden işçilerince enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, enkaz altında kalan ikisi çocuk 6 kişi kurtarıldı.

Mustafa Kemal Bektaş   | 07.02.2023
Hatay'da ikisi çocuk 6 kişi maden işçilerince enkazdan sağ çıkarıldı

Zonguldak

Zonguldak'tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi tahlisiye ekibi, Cumhuriyet Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yürüttü.

Bir apartmanın enkazını kontrol eden ekipler, yıkıntılar arasından ses geldiğini belirledi.

Ekipler yoğun uğraşlar sonucu ikisi çocuk 5 kişilik bir aile ile 88 yaşındaki Döne Taşer'i, depremin 31'inci saatinde enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Aile ve yaşlı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.


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