Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,632.30
BTC/USDT
25,860.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Anıtpark'ta partisinin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “100. Yıl Buluşmaları” programında konuşuyor.
logo
Gündem

Hatay'da görev yapacak öğretmenler için 6 bin 343 konteyner kuruldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Hatay'da görev yapacak öğretmenler için 6 bin 343 konteyner kurulumunun tamamlandığı bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Hatay'da görev yapacak öğretmenler için 6 bin 343 konteyner kuruldu

Ankara

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, medeniyetler şehri Hatay'da hayatın yeniden normale dönmesi için tüm kurumlarla çalışmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Hatay'da yapılan konteynerlere ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Hatay'da görev yapacak öğretmenlerimiz için 6 bin 343 konteyner kurulumunu tamamladık; kıymetli öğretmenlerimizi konteyner kentlerimizde misafir etmeye başladık. Afetin izlerini silmek için tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla Hataylı hemşehrilerimizin yanındayız. Hep birlikte el ele, gönül gönüle."

AFAD, paylaşımında konteynerlerin iç ve dış görüntülerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'daki suç örgütüne yönelik operasyonda 20 kişi daha yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonu gelecek yıldan başlayarak kontrol altına alacağız
Hatay'da görev yapacak öğretmenler için 6 bin 343 konteyner kuruldu
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Emine Erdoğan, Hindistan'da kızların eğitimini destekleyen vakfın başkanıyla görüştü

Benzer haberler

Hatay'da görev yapacak öğretmenler için 6 bin 343 konteyner kuruldu

Hatay'da görev yapacak öğretmenler için 6 bin 343 konteyner kuruldu

Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye eğitim ve öğretime hazır

Deprem bölgesindeki illerde öğretmenlerin barınması için konteynerler hazırlanıyor

Deprem bölgesinde 182 bin 916 konteynerde 578 bin 361 depremzede kalıyor

Deprem bölgesinde 182 bin 916 konteynerde 578 bin 361 depremzede kalıyor
Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı
Görme engelli Zeynep öğretmen yüzmede milli takımı hedefliyor

Görme engelli Zeynep öğretmen yüzmede milli takımı hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet