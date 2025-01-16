Hatay'da freni arızalanan kamyonun 5 araca çarpması güvenlik kamerasında
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dün freni arızalanan kamyonun 5 araca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Hatay
Antakya-İskenderun kara yolu Şekere Mahallesi mevkisinde dün freni arızalanan M.N.A. yönetimindeki 07 MSG 16 plakalı hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, hafriyat kamyonun duramayarak 5 araca arkadan çarpması yer aldı.
Kazada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin ardından hastanelerden taburcu edildikleri öğrenildi.
Antakya-İskenderun kara yolunda dün freni arızalanan hafriyat kamyonu 5 araca çarpmış, kazada 3 kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.