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Hatay'da freni arızalanan kamyonun 5 araca çarpması güvenlik kamerasında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dün freni arızalanan kamyonun 5 araca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Ali Kemal Zerenli  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Hatay'da freni arızalanan kamyonun 5 araca çarpması güvenlik kamerasında Fotoğraf: Mert Murat Yaşar/AA

Hatay

Antakya-İskenderun kara yolu Şekere Mahallesi mevkisinde dün freni arızalanan M.N.A. yönetimindeki 07 MSG 16 plakalı hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, hafriyat kamyonun duramayarak 5 araca arkadan çarpması yer aldı.

Kazada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin ardından hastanelerden taburcu edildikleri öğrenildi.

Antakya-İskenderun kara yolunda dün freni arızalanan hafriyat kamyonu 5 araca çarpmış, kazada 3 kişi yaralanmıştı.

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