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Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Antakya’da Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Çeçen Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Hatay'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Eren Bozkurt, İbrahim Yozoğlu   | 27.02.2023
Hatay'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Gökhan Balcı - AA

Hatay

Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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