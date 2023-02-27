Hatay'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hatay
Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor https://t.co/cqK2idMcGr pic.twitter.com/n8lvlLTkNt— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 27, 2023
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.