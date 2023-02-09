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Adıyaman Atatürk Bulvarı’ndaki 8 katlı bir apartmanda arama kurtarma çalışması devam ediyor Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477. Sokak Zeray Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Hatay'da enkaz altındaki 15 yaşındaki çocuk 81 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan 15 yaşındaki Ali Battal, enkazdan sağ çıkarıldı.

Sinan Balcıkoca, Fatih Çapkın, Sergen Sezgin   | 09.02.2023
Hatay'da enkaz altındaki 15 yaşındaki çocuk 81 saat sonra kurtarıldı

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'a gelen İstanbul 47. Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler ile arama kurtarma gönüllüsü ekipler, kurtarma çalışması gerçekleştiriyor.

Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki Gün Apartmanı'nın enkazında yaşam belirtisi alan ekipler, çalışmasıyı bu alanda yoğunlaştırdı.

Ekipler, Ali Battal'ı ilk depremden 81 saat sonra çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti. Battal, daha sonra hastaneye götürüldü.

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