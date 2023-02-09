Hatay'da enkaz altındaki 15 yaşındaki çocuk 81 saat sonra kurtarıldı
Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan 15 yaşındaki Ali Battal, enkazdan sağ çıkarıldı.
Hatay
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'a gelen İstanbul 47. Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler ile arama kurtarma gönüllüsü ekipler, kurtarma çalışması gerçekleştiriyor.
Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki Gün Apartmanı'nın enkazında yaşam belirtisi alan ekipler, çalışmasıyı bu alanda yoğunlaştırdı.
Ekipler, Ali Battal'ı ilk depremden 81 saat sonra çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti. Battal, daha sonra hastaneye götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.