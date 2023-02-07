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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde depremde yıkılan alanlarda ekipler arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından yaklaşık 40 saat sonra anne baba ve ikiz çocukları kurtarıldı. VTR
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Hatay'da enkaz altında kalan minik Eymen, Bahçelievler Belediyesi ekiplerince kurtarıldı

Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri, Hatay'da 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen'i kurtarmayı başardı.

Mehmet Kara   | 07.02.2023
Hatay'da enkaz altında kalan minik Eymen, Bahçelievler Belediyesi ekiplerince kurtarıldı

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen bölgelerde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği görevlileri, depremin yoğun olarak etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde çalışmalara devam ediyor.

Ekiplerin arama kurtarma faaliyeti yaptığı çöken 7 katlı binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Eymen, saat 17.50 sıralarında kurtarıldı.

Eymen'in sağlık durumunun iyi olduğu, annesini enkazdan çıkarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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