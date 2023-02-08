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Hatay'da enkaz altında kalan genç 47 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da, Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 47 saat sonra 19 yaşındaki Ömer Sert'i enkazdan sağ çıkardı.

Zehra Melek Çat   | 08.02.2023
Hatay'da enkaz altında kalan genç 47 saat sonra kurtarıldı

Konya

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Konya'dan Hatay'a giden ekipler, yaklaşık 9 saatlik çalışmayla Ömer Sert'i kurtarmayı başardı.

Sert, tedavi için hastaneye götürüldü.

Depremden bir kişiyi daha sağ kurtaran ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 1259 personelin Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

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