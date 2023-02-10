Hatay'da enkaz altında kalan çocuk ve annesi 93 saat sonra kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da enkaz altında kalan 10 yaşındaki çocuk ve annesi 93 saat sonra kurtarıldı.
Hatay
Artvin'den bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekipleri, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi 4. Sokak'taki bir binanın enkazından ses geldiğini tespit etti.
Sağlık ve AFAD ekipleri, 10 yaşındaki Fehim ve annesini depremden 93 saat sonra bulunduğu yerden çıkardı.
Enkazdan çıkarılan anne ve oğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Ekiplerin kucağında sedyeye getirdiği Fehim'in, "Abi ellerinize sağlık", "Sizden Allah razı olsun amca" dediği anlar ise görüntülere yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.