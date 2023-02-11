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Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Caddesi’ndeki Gözde Sitesi enkazından 27 yaşındaki Muhammed isimli depremzedeyi kurtarma çalışmaları devam ediyor Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çınar Apartmanının enkazından ses alan ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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Hatay'da enkaz altında kalan 5 aylık bebek 131 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 5 aylık bebek, 131 saat sonra sağ çıkartıldı.

Gökhan Yılmaz   | 11.02.2023
Hatay'da enkaz altında kalan 5 aylık bebek 131 saat sonra kurtarıldı

Hatay

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesine bağlı madenciler, Antakya'daki çalışmalara destek veriyor.

Ekipler yaklaşık 2 saat süren uğraşlar sonucu Cebrail Mahallesi Oymak Sokak'ta bulunan bir binanın enkazından 131 saat sonra kurtarmayı başardığı bebeği, sağlık ekiplerine teslim etti.

Öte yandan enkaz altındaki bebeğe ulaşmak için bir madencinin baş aşağı sarktığı ve meslektaşları tarafından ayaklarından yukarıya çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldığı kameraya yansıdı.


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