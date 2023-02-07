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Hatay'da depremin 37. saatinde 6 yaşındaki Enes enkazdan kurtarıldı. VTR
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Hatay'da enkaz altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında, depremden 33 saat sonra 4 yaşındaki çocuğa ulaşıldı.

Emrah Yaşar   | 07.02.2023
Hatay'da enkaz altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Hatay

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen iki deprem depremlerden etkilenen Hatay'da, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'den bölgeye giden Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) ekipleri, Antakya'da 3 katlı bir binanın enkazında çalışırken gelen sesler üzerine ortam dinlemesi yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Gül İnal sedyeye alınarak sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Cep telefonu kamerası kayıtlarında, enkazdan çıkarılan çocuğun sağlık ekiplerine teslim edilmesi ve çevrede bekleyen yakınlarının sevinci görülüyor.

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