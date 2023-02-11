Hatay'da dernek gönüllüsü arama kurtarma çalışmasında enkaz yığınının altında kaldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çöken binada arama kurtarma çalışması sırasında üzerine enkaz yığını çöken gönüllü, hastanede tedaviye alındı.
Hatay
Balıkesir'den gelen Ayvalık Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (ADAK) ekipleri, Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yıkılan öğretmenevinin enkazında çalışmasını sürdürdü.
Hatay’da Ayvalık Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği gönüllüsü Batuhan Tügen, çalışmalar sırasında enkaz yığınının altında kaldı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 11, 2023
Sağlık durumu iyi olan Tügen’in hastanede tedavisi sürüyor pic.twitter.com/AEGsePEVg5
Üst kısımdaki beton ve demir parçalarının kayması sonucu ADAK üyesi Batuhan Tügen, enkaz yığınının altında kaldı.
Yaralanan Tügen, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen gönüllünün hastanedeki tedavisi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.