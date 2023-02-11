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Hatay'da dernek gönüllüsü arama kurtarma çalışmasında enkaz yığınının altında kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çöken binada arama kurtarma çalışması sırasında üzerine enkaz yığını çöken gönüllü, hastanede tedaviye alındı.

Cem Şan   | 11.02.2023
Hatay'da dernek gönüllüsü arama kurtarma çalışmasında enkaz yığınının altında kaldı

Hatay

Balıkesir'den gelen Ayvalık Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (ADAK) ekipleri, Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yıkılan öğretmenevinin enkazında çalışmasını sürdürdü.

Üst kısımdaki beton ve demir parçalarının kayması sonucu ADAK üyesi Batuhan Tügen, enkaz yığınının altında kaldı.

Yaralanan Tügen, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen gönüllünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

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