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Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yıkılan 14 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor
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Hatay'da depremden yaklaşık 44 saat sonra anne ve iki yaşındaki kızı kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardan birinin enkazından yaklaşık 44 saat sonra anne ve iki yaşındaki kızı kurtarıldı.

İbrahim Halil Aktürk   | 08.02.2023
Hatay'da depremden yaklaşık 44 saat sonra anne ve iki yaşındaki kızı kurtarıldı Fotoğraf: Murat Şengül - AA

Hatay

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki binalardan birinin enkazında yardım çığlıkları duydu.

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, titizlikle enkazı kaldırarak Suriyeli 33 yaşındaki anne İmed Sabha ile 2 yaşındaki kızı Vafe Sabha'ya sağ olarak ulaştı.

Sedyeyle ambulansa teslim edilen anne ve kız, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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