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Hatay'da depremde hasar aldığı için yıkılan okulun yerine yenisi yapıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni binası törenle açıldı.

Mehmet Bayrak  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Hatay'da depremde hasar aldığı için yıkılan okulun yerine yenisi yapıldı

Hatay

Arsuz ilçesi Gülcihan Mahallesi'ndeki Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nin kontrollü yıkımının ardından yerine Ahbap Derneği'nin desteğiyle yeni okul yaptırıldı.

İçerisinde 16 derslik bulunan lisenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törende, depremler nedeniyle hasar gören okullar için devlet kurumları ve hayırseverlerin desteğiyle ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Ahbap Derneğinin kurucusu şarkıcı Haluk Levent de okulun açılışından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu okul korosu Haluk Levent'e ait şarkıları seslendirdi, Levent de öğrencilere eşlik etti.

Katılımcılar açılışı yapılan okulu gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

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Hatay'da depremde hasar aldığı için yıkılan okulun yerine yenisi yapıldı
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