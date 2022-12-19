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Hatay'da deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara çorba dağıtıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından çorba ikram edildi.

Hüseyin Yıldız   | 19.12.2022
Hatay'da deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara çorba dağıtıldı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Hatay

Türk Kızılay Kırıkhan Şubesince hazırlanan çorba, seyyar araçla depremin ardından korktukları için evlerine geçmediği belirtilen, sokakta ve arabalarında bekleyen vatandaşlara ulaştırıldı.

Öte yandan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Kaymakamlık binasında kurulan kriz merkezinde AFAD, UMKE ve Kırıkhan Belediyesi ekipleri hazır bekletiliyor.

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