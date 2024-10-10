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"Hatay'da deprem konutlarındaki prizlerin bağlantıları yapılmadan yerleştirildiği" iddiası yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Hatay'da TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarındaki prizlerin bağlantıları yapılmadan yerleştirildi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Mehmet Tosun  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
"Hatay'da deprem konutlarındaki prizlerin bağlantıları yapılmadan yerleştirildiği" iddiası yalanlandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, iddiaya konu görüntülerin, Hatay Altınözü'nde TOKİ tarafından inşası tamamlanan deprem konutlarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına herhangi bir şikayette bulunulmadığı ifade edilen açıklamada, Altınözü Toplu Konutları site yönetiminin de binalarda görüntülerdeki gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladığı kaydedildi.

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