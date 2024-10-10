"Hatay'da deprem konutlarındaki prizlerin bağlantıları yapılmadan yerleştirildiği" iddiası yalanlandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Hatay'da TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarındaki prizlerin bağlantıları yapılmadan yerleştirildi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, iddiaya konu görüntülerin, Hatay Altınözü'nde TOKİ tarafından inşası tamamlanan deprem konutlarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hatay'da TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarındaki prizlerin bağlantıları yapılmadan yerleştirildi” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 10, 2024
İddiaya konu görüntülerin Hatay Altınözü'nde TOKİ tarafından inşası tamamlanan deprem konutlarıyla… pic.twitter.com/aLtFfH6UUU
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına herhangi bir şikayette bulunulmadığı ifade edilen açıklamada, Altınözü Toplu Konutları site yönetiminin de binalarda görüntülerdeki gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.