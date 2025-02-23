Hatay'da çocuğun rafın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir çocuğun, rüzgar nedeniyle devrilen rafın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay
Yenişehir Mahallesi'nde 21 Şubat'ta ismi öğrenilemeyen çocuk, bir iş yerinin önündeki malzemeyi almak için dışarıya çıktı.
Malzemenin yanındaki raf, çocuk önünden geçtikten hemen sonra rüzgarın etkisiyle devrildi.
Çocuğun rafın altında kalmaktan son anda kurtulması çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.