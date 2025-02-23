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Hatay'da çocuğun rafın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir çocuğun, rüzgar nedeniyle devrilen rafın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mehmet Bayrak  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Hatay'da çocuğun rafın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında

Hatay

Yenişehir Mahallesi'nde 21 Şubat'ta ismi öğrenilemeyen çocuk, bir iş yerinin önündeki malzemeyi almak için dışarıya çıktı.

Malzemenin yanındaki raf, çocuk önünden geçtikten hemen sonra rüzgarın etkisiyle devrildi.

Çocuğun rafın altında kalmaktan son anda kurtulması çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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