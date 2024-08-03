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Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Salim Taş  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay

Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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