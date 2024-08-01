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Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Salim Taş  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay

Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle, helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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