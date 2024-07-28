Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Hatay
Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle helikopter ve arazözlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.