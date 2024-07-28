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Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Ali Kemal Zerenli, Burhan Ateş  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Burhan Ateş/AA

Hatay

Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle helikopter ve arazözlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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