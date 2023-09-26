Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hatay
Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankı ve 60 personelle müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.