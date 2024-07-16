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Hatay’ın Belen ilçesi Şenbük mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı -VTR-
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Hatay'da çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Lale Köklü Karagöz, Mehmet Bayrak  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Hatay'da çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

Hatay

İlçenin Şenbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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