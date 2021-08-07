Hatay'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Hatay
Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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