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Hatay'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Lale Köklü Karagöz,Burak Milli   | 07.08.2021
Hatay'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Hatay

Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.


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