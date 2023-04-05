Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 56 mahallede sürecek
Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil yıkılması gereken binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 56 mahallede devam edeceğini bildirdi.
Hatay
Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, yarın Antakya'daki Narlıca, Açıkdere, Gökçegöz, Kuruyer, Küçükdalyan, Orhanlı, Kışlasaray, Güllübahçe, Ulu Cami, Zenginler, Emek, Ürgen Paşa, Gazi, Altınçay, Akevler, Cebrail, Esenlik, Kuzeytepe, Saraykent, Odabaşı, Serinyol, Maraşboğazı, Ovakent, Tahtaköprü, Dikmece, Karaali, Güzelburç, Erdemli Çetin, Akçova, Derince, Büyükdalyan, Yeşilova, Melekli, Apaydın, Bozüyük, Tanışma, Bitiren, Üzümdalı, Aşağıoba, Arpahan, Paşaköy, Suvatlı, Defne'deki Haraparasi, Harbiye, Balıkdere, Büyükçat, Özbek, Sinanlı, Karşıyaka, Aknehir, Sümerler, Çekmece, Turunçlu, Subaşı, Hacı Ömer Alpagot ve Fevzi Çakmak mahallelerinde sürdürüleceği belirtildi.
Acil yıkılması gereken binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.