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Hatay'da antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Burak Milli   | 09.06.2022
Hatay'da antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Karaağaç Mahallesi'nde bir firmaya ait antrepoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğünce helikopter sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

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