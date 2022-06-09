Hatay'da antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Hatay
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Karaağaç Mahallesi'nde bir firmaya ait antrepoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğünce helikopter sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.