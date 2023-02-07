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İskenderun Limanı'nda deprem sonrası konteynerlerin bulunduğu bölgede çıkan yangın sürüyor. Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra kalbi duran kız, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndü. - VTR
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Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'ın Ürgen Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazından, anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra çıkarıldı.

Ahmet Sertan Usul   | 07.02.2023
Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, Bitlis'ten bölgeye gelen jandarma ekipleri, Ürgen Paşa Mahallesi'ndeki bir binanın enkazında anne ve iki kızına ulaştı.

Enkazdan kurtarıldıktan sonra yaralılar ambulanslara taşındığı esnada kızlardan birinin kalbi durdu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı kız tekrar hayata döndü.

Anne ve iki kızı tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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