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Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Bilal Kahyaoğlu, Cihan Okur  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken yapıların yıkıldığı ve enkaz kaldırma işleminin devam ettiği alanlar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Binaların yıkımı ve hafriyatının parçalanma işlemlerinin ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Öte yandan Antakya'nın Kavaslı Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin yıkım çalışmaları sırasında 4 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü. İş makinesi operatörü kazayı yara almadan atlattı.

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