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Adıyaman Atatürk Bulvarı’ndaki 8 katlı bir apartmanda arama kurtarma çalışması devam ediyor Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477. Sokak Zeray Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Hatay'da 53 yaşındaki kişi depremin 75. saatinde kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 53 yaşındaki Ömer Erkan, depremden 75 saat sonra kurtarıldı.

Sefa Şahin   | 09.02.2023
Hatay'da 53 yaşındaki kişi depremin 75. saatinde kurtarıldı

Ankara

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İskenderun ilçesinin Sakarya Mahallesi'ndeki Özinci Kent Sitesi yıkıntılarında çalışma yapan GEA Arama Kurtarma Ekibi, 53 yaşındaki Ömer Erkan'a ulaştı. Ekipler, enkazdan çıkarmadan önce Erkan'a serum taktı. Kemer yardımıyla depremin 75. saatinde enkazdan çıkarılan Erkan, sedyeye alındıktan sonra hastaneye götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremden 2 saat sonra bölgeye hareket eden ve İskenderun ile Antakya'da eş zamanlı çalışmalar yürüten GEA Arama Kurtarma Ekibinin, bugün itibarıyla 28 depremzedeyi enkazdan sağ çıkardığı bildirildi.

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