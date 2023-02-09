Hatay'da 53 yaşındaki kişi depremin 75. saatinde kurtarıldı
Hatay'da enkaz altında kalan 53 yaşındaki Ömer Erkan, depremden 75 saat sonra kurtarıldı.
Ankara
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İskenderun ilçesinin Sakarya Mahallesi'ndeki Özinci Kent Sitesi yıkıntılarında çalışma yapan GEA Arama Kurtarma Ekibi, 53 yaşındaki Ömer Erkan'a ulaştı. Ekipler, enkazdan çıkarmadan önce Erkan'a serum taktı. Kemer yardımıyla depremin 75. saatinde enkazdan çıkarılan Erkan, sedyeye alındıktan sonra hastaneye götürüldü.
Kahramanmaraş merkezli ilk depremden 2 saat sonra bölgeye hareket eden ve İskenderun ile Antakya'da eş zamanlı çalışmalar yürüten GEA Arama Kurtarma Ekibinin, bugün itibarıyla 28 depremzedeyi enkazdan sağ çıkardığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.