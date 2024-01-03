Dolar
29.78
Euro
32.54
Altın
2,043.07
ETH/USDT
2,228.80
BTC/USDT
42,614.00
BIST 100
7,540.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Kudüs Cebel Mukaber kasabasında, baskın düzenleyerek gözaltına aldıkları ailenin evini iş makinalarıyla yıkıyor
logo
Gündem

Hatay ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçeleri ile Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

Hatay ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçeleri ile Osmaniye'de kuvvetli sağanak bekleniyor.

Şaduman Türkay  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Hatay ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçeleri ile Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkeli ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılan kaçak inşaat tespit edildi
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla anne babasının şikayetiyle tutuklanan sanığa hapis cezası
Dışişleri, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvurudan memnun
Van'da "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" başladı
Hatay ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçeleri ile Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Hatay ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçeleri ile Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

Hatay ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçeleri ile Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremin vurduğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona yaklaşıldı

Hatay Kumlu'da 303 ve Arsuz'da 1186 deprem konutu inşa ediliyor

Hatay Kumlu'da 303 ve Arsuz'da 1186 deprem konutu inşa ediliyor
Hatay İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Hatay İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımızın bütün bu kayıplarını karşıladık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımızın bütün bu kayıplarını karşıladık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet