Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığnın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.