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Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını bildirdi.

İsmet Karakaş   | 04.10.2021
Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Ankara

 Milli Savunma Bakanlığnın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

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