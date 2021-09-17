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Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Mehmet Gürkan   | 17.09.2021
Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Mehmet Gürkan - Anadolu Ajansı

Hatay

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sahildeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaklaşık 20 kişilik ekibin katıldığı çalışmalarda, kürek ve tırpan yardımıyla toplanan sahil kumları elekten geçirilerek atıktan arındırılıyor.

Elekte kalan atıklar ise çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.

Temizlik çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

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