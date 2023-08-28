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Hatay çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Hatay çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Ahmet Sertan Usul  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Hatay çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde bu gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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