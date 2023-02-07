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Hatay, Adana ve Osmaniye'de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen depremlerin ardından Hatay, Adana ve Osmaniye'de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Abdulkerim S. B. Topaloğlu, Yusuf Koyun, Fikret Kavğalı, Koray Kılıç, Yusuf Koyun, Ozan Efeoğlu, Eren Bozkurt   | 07.02.2023
Hatay, Adana ve Osmaniye'de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Fikret Kavğalı - AA

Adana

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri çalışma yapıyor.

Ekipler, olumsuz hava koşulları ve zor şartlara rağmen çok sayıda yıkılan binanın bulunduğu Hatay, Adana ve Osmaniye'de başladıkları çalışmaları iş makinelerinin de yardımıyla aralıksız sürdürüyor.

Adana'ya bağlı Güzelyalı Mahallesinde de 81215 Sokak ve 81174 Sokak'ta görev yapan ekipler, yıkılan apartmanların enkazında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Ekipler, dinleme yapabilmek için sık sık çevredekilerin sessiz olması yönünde ve bölgedeki binaların boşaltılmasına yönelik uyarılar yapılıyor.

Yıkılan binalarda iş makineleri yardımıyla beton bloklar kaldırılıyor.

Enkaz altında yakını bulunanlar ise kurtarma çalışmalarını endişeyle izlemeyi sürdürüyor.

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