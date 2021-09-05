Hatay açıklarındaki Suriye kaynaklı petrol sızıntısını tarama çalışmaları 2 gemiyle sürdürülüyor
Hatay açıklarındaki Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin tarama çalışmaları, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, hassas noktalardan biri olan Yumurtalık Karataş Bölgesi'ndeki lagün ve doğal sit alanını kontrol etmek için bölgeye intikal etti.
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Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi de Çevlik Bölgesi'nden Suriye sınırına kadar olan alanı taradı.
Suriye sınırına kadar inen ve kirlilik tespit etmeyen Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi, daha sonra kuzey yönlü alan taramasına başladı.
"Olumsuz bir duruma rastlanmadı"
Öte yandan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, petrol sızıntısına ilişkin denetimlerin devam ettiğini belirtti.
Doğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Suriye'nin Baniyas şehrindeki elektrik santralinden gerçekleşen petrol sızıntısının ilimiz kıyı şeridine etkilerini havadan, karadan ve denizden denetlemeye devam ediyoruz. İlk günden itibaren tüm tedbirler alınmıştır. Yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmamıştır."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin, hassas noktalardan biri olan Yumurtalık Karataş bölgesindeki lagün ve doğal sit alanını kontrol etmek için bölgeye intikal ettiği, Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin de Çevlik bölgesinden Suriye sınırına kadar olan alanı taradığı belirtildi.
Açıklamada, Suriye sınırına kadar inen ve kirlilik tespit etmeyen Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin, daha sonra kuzey yönlü alan taramasına başladığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.