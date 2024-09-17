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Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri ithalat denetimi kapsamına alındı

Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri için ithalat denetimi uygulanması kararlaştırıldı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri ithalat denetimi kapsamına alındı

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri" ithalat denetimi kapsamına alındı.

Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürünler söz konusu denetime tabi tutulacak.

Laboratuvarlarda analiz veya ilaç araştırmaları amacıyla kullanılmak amacıyla ithal edilenler ise kapsam dışında olacak.

Tebliğ 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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