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Hasta nakil aracıyla Türkiye'ye uyuşturucu sokmaya çalışanlar yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 6 zehir tacirinin yakalandığını bildirdi.

Neriman Senanur Torun  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Hasta nakil aracıyla Türkiye'ye uyuşturucu sokmaya çalışanlar yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bulgaristan'dan Türkiye'ye hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2 zehir tacirinin yakalandığını, operasyonda 84 kilogram skunk, 32 kilogram kokainin ele geçirildiğini kaydetti.

Eyüpsultan ilçesindeki operasyonda da Bosna Hersek uyruklu 4 zehir tacirinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, bu operasyonda 44,5 kilogram skunk maddesinin ele geçirildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz, nerede olurlarsa olsunlar onlara hayatı dar etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın videolu paylaşımında, hasta nakil aracında yapılan arama ve uyuşturucuların araç içinde saklandığı bölümlere ilişkin görüntüler de yer aldı.

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