Hassa'daki orman yangınında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastanede tedavi altına alındı.
Hatay
Hassa'da ormanlık alanda devam eden yangına karadan müdahale sürüyor.
Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.
Olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahalesi yapılan itfaiye erleri daha sonra Kırıkhan Devlet Hastanesine sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.