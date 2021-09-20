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Hamsi ve istavrit bolluğu balıkçı tezgahlarını şenlendiriyor

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından bol miktarda avlanan hamsi ve istavrit tezgahları şenlendiriyor.

Gökhan Zobar   | 20.09.2021
Hamsi ve istavrit bolluğu balıkçı tezgahlarını şenlendiriyor

Edirne

Tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu hamsi ve istavritle döndü.

Edirne Balık Pazarı'nda kilosu 30 liradan satılan hamsi ve istavrit hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Balıkçı Hamza Köksoy, AA muhabirine bol ve bereketli bir sezon başlangıcı yaşandığını söyledi.

Tezgahların balıkla dolduğunu belirten Köksoy, "Bu hafta bolluk oldu, 30 liraya düştü hamsi. Geçen hafta 40 liradan satıyorduk. Daha da düşmesini bekliyoruz. Diğer balıklarda da fiyatlar düşmeye başladı. Balık ucuz olunca milletimiz de alıyor, inşallah fiyatlar daha da aşağıya iner." ifadelerini kullandı.

Bir başka balıkçı Yasem Eren ise fiyatı düşen balıklara vatandaşların ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Balık bolluğunun sürmesini beklediklerini aktaran Eren, "Bugün Karadeniz İğneada'dan bol miktarda hamsi geldi. Yarın daha da bol olabilir. Büyük ihtimalle 10 liraya bile satabiliriz kilosunu. İstavrit de bol çıkıyor. Fiyatlar uygun." dedi.

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