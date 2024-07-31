Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için cenaze namazı kılındı
İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ankara
Heniyye için Yozgat İl Müftüsü Ali Gülten tarafından öğle vakti Çapanoğlu Büyük Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, namaz sonrası dua edildi.
- Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye Tahran'da suikasta uğradı
- PORTRE-Tahran’da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye
Vatandaşlar tarafından tekbir getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganı atıldı.
Kayseri
Kayseri'de Heniyye için camilerden sela okundu.
Hunat Camii'nde öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cami içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Heniyye için ikindi vakti Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.
Namaz sonrası vatandaşlar tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.
Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Ramazan Güner, İsmail Heniyye'nin şehitlik mertebesine ulaştığına inandıklarını dile getirdi.
Heniyye’nin daha önce de 3 çocuğu ve 3 torununun saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Güner, şöyle devam etti:
"Artık tam anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz. Ailesi ve en yakınlarını Rabb'ine kurban vermesi nedeniyle 'şehitlerin babası' olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Heniyye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki İsmail Heniyye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi, İsmail Heniyye'yi şehit ederek hiç bir şey başaramamıştır ancak aziz komutan Heniyye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez."
Adıyaman
Adıyaman Filistinliler Dayanışma Platformu üyeleri ve çok sayıda kişi Demokrasi Parkı önünde bir araya geldi.
İmam Mehmet Şaşmaz tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazından sonra dua edildi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, yaptığı açıklamada, sabaha karşı Filistin direnişinin sembolü olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradığını söyledi.
Sözün bittiği yerde olduklarını ifade eden Tekin, "İsmail Heniyye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil, şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki Heniyye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır." dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.
Erzurum
Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Heniyye için ikindi namazının ardından Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lala Paşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.
Namaz sonrası vatandaşlar tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.
Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Mustafa Karataş, Heniyye'nin şehitler kervanına katıldığını söyledi.
Heniyye'nin "Özgür Kudüs" aşkını şehadetiyle ispat eden Filistin'deki binlerce mücahitten biri olduğunu belirten Karataş, "Onlar mücadele ruhunu diri tutan, davalarını direnişe dönüştüren, nesillere, çağlara güzel bir çağrı ve örneklik bırakan önderlerdir. Hakk'a yürüyen bu yiğidimizin, davasının hak olduğuna nasıl iman ediyorsak, onun yasını tutarken de yaşarken ki şahitliğine tanıklık ediyor, Rabb'imizden şehadetini kabul etmesini niyaz ediyoruz." diye konuştu.
Karataş, 40 bin mazlumun kanının, 100 bin gazinin acısının dünyanın merhametine, insanlığın uyanışına, zulümlerin son bulmasına vesile olmasını isteyerek, "Meclisinde Gazze kasabı Netanyahu'yu alkışlayan katil ABD Orta Doğu'dan gitmedikçe dünya güvende olmayacak." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.