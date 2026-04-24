Halfeti Belediyesine yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Halfeti Belediyesinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu raporları doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde; 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli şahsa yönelik işlem başlatılmış olup, 49 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam etmektedir."