Halatla indirilen su deposu, arkadaşıyla sohbet eden kişinin üstüne düştü
Mersin'de bir apartmanın damından halatla taşınan 500 litrelik boş su deposunun, arkadaşıyla sohbet ederken üzerine düştüğü kişi hafif yaralandı.
Mersin
Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın damından indirilen boş su deposunun bağlı olduğu halat koptu.
Halattan ayrılan su deposu, binanın korkuluğuna çarptıktan sonra arkadaşıyla sohbet eden Alparslan Öztürk'ün (19) üzerine düştü.x
Mersin'de bir apartmanın damından halatla taşınan 500 litrelik boş su deposu, arkadaşıyla sohbet eden bir kişinin üzerine düştü pic.twitter.com/0Qse2rFzLk— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 28, 2024
Olayda hafif yaralanan Öztürk, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Öztürk, gazetecilere, şans eseri hayatta kaldığını belirterek, polis merkezi amirliğine giderek olayla ilgili şikayetçi olduğunu ifade etti.
Öte yandan, boş su deposunun, Öztürk'ün üzerine düşmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.