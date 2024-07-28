Dolar
32.95
Euro
35.82
Altın
2,387.11
ETH/USDT
3,267.10
BTC/USDT
68,045.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Halatla indirilen su deposu, arkadaşıyla sohbet eden kişinin üstüne düştü

Mersin'de bir apartmanın damından halatla taşınan 500 litrelik boş su deposunun, arkadaşıyla sohbet ederken üzerine düştüğü kişi hafif yaralandı.

Serkan Avci  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Halatla indirilen su deposu, arkadaşıyla sohbet eden kişinin üstüne düştü

Mersin

Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın damından indirilen boş su deposunun bağlı olduğu halat koptu.

Halattan ayrılan su deposu, binanın korkuluğuna çarptıktan sonra arkadaşıyla sohbet eden Alparslan Öztürk'ün (19) üzerine düştü.x

Olayda hafif yaralanan Öztürk, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Öztürk, gazetecilere, şans eseri hayatta kaldığını belirterek, polis merkezi amirliğine giderek olayla ilgili şikayetçi olduğunu ifade etti.

Öte yandan, boş su deposunun, Öztürk'ün üzerine düşmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akçakoca'da haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı
Batman'da düğünden çıkan yayalara hafif ticari araç çarptı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Halatla indirilen su deposu, arkadaşıyla sohbet eden kişinin üstüne düştü
Silivri'de trafik kazası başka bir aracın kamerasınca kaydedildi
Adana'da beline ip bağladığı oğlunu elektrikli bisikletin arkasında koşturan kişi yakalandı

Benzer haberler

Halatla indirilen su deposu, arkadaşıyla sohbet eden kişinin üstüne düştü

Halatla indirilen su deposu, arkadaşıyla sohbet eden kişinin üstüne düştü

Akçakoca'da haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin 2 kişi gözaltında

DMM, Mersin sahilinde Afgan sığınmacıların Türk vatandaşlarına saldırdığı iddiasını yalanladı

Mersin'deki olimpik havuz 263 bin kişiyi ağırladı

Mersin'deki olimpik havuz 263 bin kişiyi ağırladı
Mersin'de eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Para Atıcılık Milli Takımı'nda hedef "8'de 8" yapmak

Para Atıcılık Milli Takımı'nda hedef "8'de 8" yapmak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet