Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" parolasıyla terör inlerinin yerle bir edildiği belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Wh7pjpTNRu