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Gündem

Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 12.11.2022
Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" parolasıyla terör inlerinin yerle bir edildiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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