Dolar
18.10
Euro
18.18
Altın
1,747.14
ETH/USDT
1,617.80
BTC/USDT
21,422.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari'deki sığınakta AT-4 füze ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir sığınakta, içerisinde AT-4 füzenin de olduğu mühimmat ele geçirildi.

Özcan Yıldırım   | 21.08.2022
Hakkari'deki sığınakta AT-4 füze ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Çukurca ilçesi kırsalında dün Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi.

Bölgede tespit edilen bir sığınakta, AT-4 füze, 2 el bombası, 262 piyade tüfeği fişeği, büyük tüp, telsiz ve roket mühimmatı başlığı ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, emniyetli şekilde imha edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'deki sığınakta AT-4 füze ele geçirildi
Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor
Yurtlarda ücretsiz konaklamadan yararlanan gençler Erzurum'da tarihe yolculuk etti
Giresun'da 2020 yılında yaşanan sel felaketinin yaraları büyük ölçüde sarıldı
Diyarbakır annelerinden Yüceyurt: Oğlum devletimize teslim ol

Benzer haberler

Hakkari'deki sığınakta AT-4 füze ele geçirildi

Hakkari'deki sığınakta AT-4 füze ele geçirildi

Yabancılar İletişim Merkezi sayesinde 14 bin 601 kişinin hayatı kurtarıldı

Diyarbakır'daki narko terör operasyonunda kenevir ve skunk ele geçirildi

Çocuklar için "emniyet kemeri" bulundurmayan ticari araçlar trafiğe çıkamayacak

Çocuklar için "emniyet kemeri" bulundurmayan ticari araçlar trafiğe çıkamayacak
Eren Abluka-34 Narkoterör Operasyonu'nda 1 milyon 681 bin kök kenevir ele geçirildi

Eren Abluka-34 Narkoterör Operasyonu'nda 1 milyon 681 bin kök kenevir ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yaptı

İçişleri Bakanlığı 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet