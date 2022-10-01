Dolar
18.50
Euro
18.13
Altın
1,661.10
ETH/USDT
1,330.80
BTC/USDT
19,345.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari'deki kayak merkezi yeni yatırımlarla geliştiriliyor

Hakkari'de her yıl ağırladığı binlerce ziyaretçiyle kentin kış turizminin gelişmesine katkı sağlayan Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni yapılan otel, pistler ve kapalı yürüme bandıyla modern tesise dönüşüyor.

Sayim Harmancı   | 01.10.2022
Hakkari'deki kayak merkezi yeni yatırımlarla geliştiriliyor

Hakkari

Yılda 50 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan, yeni pistleri, doğal parkurları, kristal kar yapısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinin kapasitesi ve standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 120 yataklı otel ile trafiğin düzenlenmesi ve güvenliğin sağlanmasında görev yapacak jandarma personeli için 2 katlı asayiş noktası inşa edilen merkezde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle yeni 2 pist ile 200 metrelik kapalı yürüme bandının da yapıma başlandı.

Yeni yatırımlar sayesinde bölgenin gözde tesislerinden biri haline gelen merkezin, yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla daha fazla ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, bölgenin dağ ve kış turizmi potansiyeli, coğrafyası ve eşsiz doğasıyla ender yerlerden biri olduğunu söyledi.

Kentin dağlarının Alp ve Himalayalar ile kıyaslanabileceğini, kar kalitesi en iyi yerlerin başında geldiğini belirten Akbıyık, "Kasımda başlayıp hazirana kadar burada kayak yapabiliyoruz. Bu, Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir imkan. Pist uzunluğu 2018'de 1200 metreydi, şu anda 6 bin metreyi geçti. Yine bir telesiyej yaptık. 120 yataklı otelimizi gelecek yıl hizmete alacağız. Yine bir yürüme bandı yapıyoruz. Bu bant özellikle yeni öğrenenler açısından önemli." dedi.

Bölgede 3 bin rakımda bir kafe projelerinin olduğunu, bunu da ilerleyen zamanlarda değerlendireceklerini dile getiren Akbıyık, merkezin çevre iller ile İran ile Irak'tan gelen ziyaretçilerin ilgisini çektiğini vurguladı.

Merkezin her yıl binlerce ziyaretçi ağırladığını ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Amatör ve profesyonellerin kayabileceği pistler mevcut. Halkımız, esnafımız, buranın nimetlerinden faydalanıyor. Geçen yıl kar festivali yaptık. Etkinliğe 20 binin üzerinde vatandaşımız katıldı. İran ve Irak'tan da misafirimiz vardı. Hakkari'nin geleceği kar, kış, dağ ve doğa turizminde. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize büyük katkıları var. Her ilçe ve beldemizde projelerimiz var. Toplamda 42 proje. Onlar da büyük oranda bitti. Merkezde stadımızı yeniliyoruz. 1250 kişilik yurdumuz bu sene bitti. 55 bin öğrenciye kayak öğrettik. Tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Hedefimiz kentteki 70 bin çocuğun tamamına kayak öğretmek. 15 bin öğrencimize de yüzme öğrettik. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ederiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı
Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 günde 13 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Hakkari'deki kayak merkezi yeni yatırımlarla geliştiriliyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yunanistan'ın son 9 ayda Ege'de ölüme terk ettiği 16 bin düzensiz göçmen kurtarıldı

Benzer haberler

Hakkari'deki kayak merkezi yeni yatırımlarla geliştiriliyor

Hakkari'deki kayak merkezi yeni yatırımlarla geliştiriliyor

Biden, Pasifik Adaları'na 810 milyon dolardan fazla yardım yapılacağını duyurdu

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

'Elmacı Dede' Denizli'den Hakkari'deki askerlere üzüm getirdi

'Elmacı Dede' Denizli'den Hakkari'deki askerlere üzüm getirdi
Fransa uzay çalışmaları için 9 milyar avro yatırım yapmaya hazırlanıyor

Fransa uzay çalışmaları için 9 milyar avro yatırım yapmaya hazırlanıyor
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yakalandı

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet