Dolar
18.82
Euro
20.69
Altın
1,956.38
ETH/USDT
1,670.50
BTC/USDT
23,822.00
BIST 100
4,763.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan kadın ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin çabası sonucu hastaneye götürüldü.

Ulaş Güven   | 02.02.2023
Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan kadın ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

Hakkari

Köşkönü köyüne bağlı Dağdibi mezrasında rahatsızlanan Zehra İrinç'in yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi.

Mezraya yönlendirilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Evinde ilk müdahalesi yapılan hamile kadın, uzun uğraşlar sonucu ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsveç’te 'ifade özgürlüğü' şemsiyesi altında Kur'an-ı Kerim yakılması kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
Hakkında arama kararı bulunan Metin Uca İstanbul'da gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır
Makam odasında vazo fırlatılan müdürün kendisini savunması meşru sayıldı

Benzer haberler

Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan kadın ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan kadın ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

Deutsche Bank'tan 2007'den bu yana en yüksek net kar

Yoğun kar nedeniyle kara ve köy yollarına ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı
Malatya-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı

Malatya-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı
Çorum'da 158 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Çorum'da 158 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet