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Hakkari'de üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele çalışması yürütüyor.

Sıraç Karadeniz  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Hakkari'de üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele

Hakkari

Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri, Tekeli bölgesinde kardan kapanan Mirgesav Üs Bölgesi yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolda, çığ tehlikesi nedeniyle çalışmaları kontrollü sürdürüyor.

Kar savurma araçlarının da kullanıldığı çalışmalarda ekipler, çığların düştüğü bölgelerde karın sertleşmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

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