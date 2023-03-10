Hakkari'de üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele çalışması yürütüyor.
Hakkari
Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri, Tekeli bölgesinde kardan kapanan Mirgesav Üs Bölgesi yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolda, çığ tehlikesi nedeniyle çalışmaları kontrollü sürdürüyor.
Kar savurma araçlarının da kullanıldığı çalışmalarda ekipler, çığların düştüğü bölgelerde karın sertleşmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.