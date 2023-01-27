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Hakkari'de terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Sayim Harmancı   | 27.01.2023
Hakkari'de terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu Alandüz bölgesinde "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Onbaşı İlhan Sarıoğlu 2023/02 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, 60 milimetrelik 3 havan mühimmatı, el bombası, el yapımı patlayıcı düzeneği, 33 pil bloğu, 50 metre kablo, 2 DVD player ve 3 sırt çantası ele geçirildi.

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